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Haber Merkezi

HOW TV’nin her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına toplayan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, reyting yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın başarılı performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada yine gündeme oturdu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Bu hafta Kızılcık Şerbeti hayranlarını hangi sürprizlerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu.

NURSEMA'DAN FİRAZ İTİRAFI!

Yeni bölümde Nursema ve İlhami’nin nişanı gerçekleşirken, duygusal anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Ancak gecenin en dikkat çeken anı, Nursema’nın sözleri olacak.

İlhami’nin “Seni hep seveceğim” demesi üzerine Nursema’nın “Ben de seni hep seveceğim Firaz” yanıtı, nişan töreninde büyük bir şok etkisi yaratacak.

İşte Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 2. fragman...