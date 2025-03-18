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Haber Merkezi

SHOW TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine nefesleri kesti.

Nursema ve Firaz’ın ani kaçışı iki aileyi de altüst ederken, Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi giderek daha da göz önüne çıkıyor.

Ancak asıl bomba, Kıvılcım’ın son sahnede yaşadığı büyük şok oldu.

Bölümün finalinde Kıvılcım, Abdullah ve Işıl’ın birlikte odaya girişini gördü. Peki, yeni bölümde neler olacak?

NİLAY YASAK AŞKI ÇÖZÜYOR

Ailelerinden kaçan Firaz ve Nursema, Kıvılcım’a giderek yardım talep ediyor. Onları evine alan Kıvılcım, büyük bir sorumluluk üstleniyor. Peki bu durum, Pembe ve Ömer cephesinde nasıl karşılanacak?

Diğer yanda Işıl’ın şüpheli tavırlarını takip eden Nilay, sonunda şok edici gerçekle yüzleşiyor! Abdullah ve Işıl’ın yasak aşkını öğrenen Nilay, bu bilgiyi nasıl kullanacak?