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Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine olay yarattı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Final sahnesinde tansiyon doruktaydı! Nilay, Abdullah ve Işıl’ı bir arada görünce ortalık karıştı.

Peki, Nilay bu gerçekle nasıl yüzleşecek? Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi ortaya mı çıkıyor?

BEKLENEN FRAGMAN GELDİ

Nilay, Abdullah’ın ihanetini Pembe’ye anlatmaya çalışacak. Ancak Pembe, bu iddiaya inanmayacak ve olayları görmezden gelecek.

Öte yandan Doğa zor günler geçiriyor. Çektiği krediyi ödeyemeyen Doğa hakkında icra takibi başlatılacak.

Maddi sıkıntılar büyürken Doğa ve Fatih, çareyi Ünal köşküne geri dönmekte bulacak.