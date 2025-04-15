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Haber Merkezi

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, yine çok konuşulan bir bölüme imza attı.

Son bölümde yaşanan sürpriz gelişme, dizinin sıkı takipçilerini adeta ekran başına kilitledi. Özellikle Pembe karakterinin ani vedası, sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın paylaştığı dizi, dramatik sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin duygularına dokunmayı başardı.

Diziden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

SIRA MUSTAFA’DA!

Daha önce naif ve kırılgan yönleriyle izleyicinin kalbini kazanan Nursema, artık çok daha sert ve kararlı bir kimliğe bürünüyor. Pembe’nin ardından adeta hayata bakışı değişen Nursema, yaşadığı acıyı içine gömerek güçlü bir duruş sergilemeye çalışıyor.

Ancak ailenin diğer ferdi Mustafa için işler çok daha ağır ilerliyor. Annesinin ölümünü kabullenemeyen Mustafa, psikolojik olarak çöküşe geçiyor. Aklını yitirme noktasına gelen Mustafa, ailesi tarafından hastaneye yatırılıyor.

Peki, Mustafa’ya ne olacak? İşte Kızılcık Şerbeti 97. bölüm 2. fragman...