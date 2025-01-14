Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 21. hafta maçında Kızılyıldız'a konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 12 galibiyet 7 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi Kızılyıldız bu sezon oynadığı 20 maçta 12 galibiyet 8 yenilgi aldı
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında evinde konuk ettiği Alba Berlin'i 90-73 skorla mağlup etti.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesi S Sport kanalından canlı yayınlanacak.