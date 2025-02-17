Koca köy tek bir cadde üzerinde yer alıyor! Fiyatlar dudak uçuklatıyor

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Polonya’da yer alan o köy yerleşimiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Polonya’nın en önemli tarihi şehirleri arasında yer alan Krakow’da yer alan köy ilginç bir yerleşime sahip.

Krakow'dan sadece birkaç kilometre uzakta yer alan Sułoszowa köyü görenleri şaşkına çeviren en tuhaf özelliği tek bir ana yol üzerinde konumlandırılmış olması.

Toplamda 6 bin nüfusa sahip olan bu köy dümdüz bir ana yolun üzerinde sıralanmış evlerden oluşuyor. 9 kilometrelik bir ana cadde kenarına konumlanmış olan köy sakinleri evleri istedikleri satış tutarlarıyla da şaşkına çeviriyor.

15 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Tüm varlığını 9 kilometrelik bir ana yol üzerinde sürdüren Sułoszowa köyünde herhangi başka hiçbir yol ayrımı, dönülecek bir kavşak veya U dönüşü yapmaya imkan tanımıyor.

Köyde yer alan evlerin işyerlerine, dükkânlardan tarım arazilerine kadar her şey bu sokakta yer alıyor. Her evin ayrıca bahçecilik ve tarım için kullanabileceği uzun ve dar bir arazi parçası da bulunuyor.

Daily Express'in haberine göre bu köyde yer alan iki evin fiyatı ise ağızları açık bırakmaya yetiyor. Toplamda 335 bin sterline (15.milyon 200 bin TL) satışa çıkarttırılan bu evler yeni sahiplerini bekliyor.