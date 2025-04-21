Kokan termoslar ve su şişeleri tarihe karılıyor! Bu yöntem kokudan eser bırakmıyor

Haber Merkezi

Çeşitli temizlik ipuçlarının hızla yayıldığı sosyal medyada bu kez termos ve su şişelerinde zamanla oluşan ve kullanımı zorlaştıran kötü kokuların giderilmesini sağlayan bir ipucu paylaşıldı.

Özellikle de metal su şişelerinde oluşan ve su içmeyi adeta imkansız haline getiren o kokuyu gidermek için kullanılan bu yöntem su şişenizi adeta yeni alınmış gibi yapacak.

Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede milyonlarca izlenme alan bu temizlik tüyosu su şişelerini ve termosları ovmadan temizlemenin yöntemini gözler önüne serdi.

KOKUDAN ESER BIKARMIYOR

TikTok'ta viral olan bu temizlik yöntemi, metal su şişelerini diş protezi tabletleriyle zahmetsizce temizleme fikrine dayanıyor. Bu küçük ama etkili tabletler, şişenin iç yüzeyine ulaşan köpükler üreterek kirleri ve kötü kokuları ortadan kaldırıyor.

Uygulama ise oldukça basit! Yapmanız gereken tek şey kokudan arındırmak istediğiniz su şişesinin ya da termosun içerisine karbonat gibi güçlü içeriğe sahip olan 2-3 adet diş protezi tableti atmak ve ağzına kadar sıcak su ile doldurmak.

Sıcak suyla buluşan tabletler çözülmeye başladıkça su şişeniz veya termosunuz da temizlenmeye başlıyor. Sıcak su ile buluşan tabletleri 30 dakika bekletmenizin ardından su şişesini veya termosu iyice durulamanız kötü kokuları gidermenizde etkili oluyor.