Kokoreç diye yemeyin! Asıl gerçek bakın neymiş... Kokusu tüm caddeyi saran Türk lezzeti kokoreç, sağlığı tehdit eden bir gıdaya dönüşüyor.

ensonhaber.com

Kokoreç, kuzu bağırsaklarından yapılan ve kömür ateşinde pişen bir sokak lezzetidir.

Kiminin görüntüsüne dahi dayanamadığı kiminin ise midesine indirdiği bu lezzet, her mahallede bulunabilir.

Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir.

Plastik yuvası

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi besinlerdeki mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, Urfa kebabın 100 gramında ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise 830 mikroplastik parçacığına rastladıklarını dile getirdi.