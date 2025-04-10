Kolanın ilginç sırrı: Eğer sarı kapaklıysa...

Yağmur Uçar

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail soykırımına maddi ve manevi tüm desteğini sunan Cola Cola şirketinin her yıl Yahudilere özel Cola ürettiğini biliyor muydunuz?

Ortodoks bir Yahudi olan Miriam sosyal medyadan çektiği video ile Cola Cola'nın sarı kapak gizemini anlattı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan videolu paylaşım yapan Miriam, "Ben Ortodoks bir Yahudiyim ve hayatımın nasıl olduğunu paylaşıyorum. Bu kola şişesinin kapağı sarı. Diğer kola şişelerinin çoğunun üst kısmı kırmızı veya beyaz olur. Peki bunun özel bir nedeni var mı?" ifadelerini kullandı.

SARI KAPAĞIN ANLAMI

Sözlerine devam eden Yahudi kadın, "Hamursuz Bayramı haftasında Aşkenazi Yahudileri mısır yemiyor ve kolaların çoğu mısır şurubu içeriyor. İçmek için üstü sarı olanları bekliyoruz. Bunlar şeker kamışı ile yapılıyor." dedi.

"Şahsen şeker kamışı ile yapılan kola ile mısır şurubu arasındaki farkı anlayamıyorum ama bütün yıl sarı kapağı bekleyen kola meraklıları var." diyen Miriam, "Çünkü bunun daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bazıları şeker kamışının sağlığınız için biraz daha iyi olabileceğini iddia edebilir." şeklinde konuştu.