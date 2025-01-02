Kolluk kuvveti maaşları 2025!: Polis, jandarma, bekçi, zabıta güncel maaşları

Yağmur Dinç

Kolluk kuvveti, kamu düzenini sağlamak, suçları önlemek ve kamu güvenliğini korumakla görevli olan resmi birimlerdir.

Genelde devlet otoritesi altında çalışan bu birimler, yasaların uygulanmasını sağlamak ve toplumda huzuru tesis etmek amacıyla hareket ederler.

Kolluk kuvvetleri, hem genel anlamda iç güvenliği hem de belirli bir bölgede düzeni korumaktan sorumludur. Bu kapsamda; polis, jandarma, bekçi ve zabıtalar görev alır.

2025 yılı zamlı maaşları ile birlikte bu iş kolları da merak konusu oldu.

Kolluk kuvvetleri maaşları: Polis, jandarma, bekçi ve zabıta maaşı ne kadar araştırılıyor.

İşte 2025 zamlı maaşlar...

POLİS MAAŞLARI 2025

024 Temmuz- Aralık maaşı 52.816 TL olan polis maaşları, 2025 zam beklentisine göre 58.308,9 TL olacak.

Yılbaşı zammı ile başkomiser maaşlarının ise yeni yılda 64.405,2 TL olması bekleniyor.

JANDARMA MAAŞLARI 2025

Jandarma maaşı aylık ortalama 59.900 TL seviyesindedir. Paylaşılan en düşük Uzman Jandarma maaşı 47.900 TL iken, en yüksek ise 141.500 TL'dir.

BEKÇİ MAAŞLARI 2025

Mesleğe yeni başlayacak birçok bekçi, en düşük bekçi maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılının son 6 aylık enflasyon verileri göz önünde bulundurularak bekçilerin alacağı maaş hesaplandı.

2025 yılında en düşük bekçi maaşının 44 bin 745 TL olması bekleniyor.

ZABITA MAAŞLARI 2025

Aralık enflasyonu üzerine koyulduğu zaman, 2025 yılında en düşük zabıta maaşının 45 bin TL olması bekleniyor.