Konut alacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde katkı payı zamlandı!

Haber Merkezi

1 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte tapuda ödenen katkı payı ücretlerinde zamlı tarifeye geçildi.

Söz konusu kararın yayımlanmasıyla birlikte, tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zam yapıldı.

Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul satın alanların ödediği döner sermaye bedeli 1 Mayıs itibarıyla 3 bin 549 liradan 5 bin 324 liraya yükseldi.

KONUT ALAN 5 BİN 323 LİRA ÖDEMEK ZORUNDA

1 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye çıkarılan tapunun döner sermaye gösterge ücreti, yeni zamla birlikte 1.774 TL’ye yükseltildi. Ancak uygulamada bu gösterge rakamı şehir merkezlerinde 3 katına kadar çıkabilecek.

Örneğin, İstanbul Maltepe veya Ankara Keçiören gibi yoğun ilçelerde bir daire satın alan vatandaş, konutun satış bedelinden bağımsız olarak sadece döner sermaye katkı payı olarak 5.323 TL ödemek zorunda kalacak. Bu tutara tapu harcı gibi diğer yasal masraflar dahil değil.