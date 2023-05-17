Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler... İşte 17 Mayıs Cuma KOSKİ arıza ve kesinti listesi

ve kanalizasyon idaresi (KOSKİ), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Konya’da arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleler KOSKİ tarafından açıklanıyor.

Su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna cevap arıyor.

Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler... İşte 12 Mayıs Cuma KOSKİ arıza ve kesinti listesi

Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler

Konya’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI