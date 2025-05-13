Konyalılar artık denize hasret kalmayacak! Ulaşım 2 saate düşüyor

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Konya, sanayi ve ticaretteki stratejik konumunu demiryolu yatırımlarıyla daha da güçlendiriyor.

Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ray döşeme işlemleri resmen başladı. Bu gelişmeyle birlikte proje artık sahada somut adımlarla ilerliyor.

Öte yandan hattın en zorlu kısımlarından biri olan Ulukışla Tüneli başarıyla açıldı. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte Karaman-Ulukışla arasında kesintisiz ulaşım sağlanmasının önü açıldı.

Halen Karaman Ulukışla Hızlı Tren Şantiyesi'nde çalışmalar aralıksız devam ederken, hattın Akdeniz'e uzanması için kritik virajlar birer birer dönülüyor.

KONYA - ADANA ARASI 2 SAATE İNECEK

Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi, Orta Anadolu’yu doğrudan Akdeniz’e bağlayacak dev bir ulaşım hamlesi olarak öne çıkıyor.

Proje tamamlandığında Konya, Karaman üzerinden Adana ve Mersin'e hızlı ve kesintisiz bir şekilde bağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2022 yılında yaptığı ve tekrar gündeme gelen açıklamasına göre, şu anda yaklaşık 6 saat süren Konya-Adana yolculuğu, yüksek hızlı tren hattıyla birlikte 2 saat 20 dakikaya düşecek. Aynı şekilde, Konya-Mersin arasındaki mesafe ise yaklaşık 3 saate inecek.

ADANA VE MERSİN HATTI İKİYE AYRILIYOR

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu doğrultusunda planlanan demiryolu hattı, mevcut tren güzergâhını takip ederek Konya - Karaman - Ereğli - Toroslar geçişi - Yenice rotasında ilerliyor. Proje kapsamında Yenice sonrasında hat iki kola ayrılıyor. Biri Adana’ya, diğeri ise Mersin’e yöneliyor.

ÇED belgelerinde “hızlı tren” ifadesine yer verilmemesi, güzergahın mevcut tren hattı üzerinden ilerleyeceğine işaret ediyor.