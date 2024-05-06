Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İşte kritik maçın merak edilenleri...

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Konyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe arasında oynanacak maçın sonucu merakla bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 7-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 17 Süper Lig maçının 15'ini kazanan Fenerbahçe (2B), lig tarihinde bir sezonda en fazla dış saha galibiyeti alan takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Konyaspor, bu maçıda kazanarak ligde kalma yolunda moral depolamak istiyor.

İki ekip şimdi 35. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın detaylarını sizler için derledik.

Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının detayları...

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.