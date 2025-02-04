Köpeklerden insanlara hastalık bulaşır mı? Köpeklerden bulaşabilen hastalıklar hangileri?

Hüseyin Topuz

Köpekler, insanın en sadık dostlarından biri olsa da bazı hastalıkları taşıyıp bulaştırma riski vardır.

Zoonotik hastalıklar olarak bilinen bu hastalıklar, köpeklerden insanlara doğrudan temas, tükürük, dışkı veya parazitler yoluyla geçebilir.

Kuduz, kist hidatik, leptospiroz ve mantar enfeksiyonları gibi hastalıklar, hijyen kurallarına uyulmadığında insan sağlığını tehdit edebilir.

Ancak düzenli veteriner kontrolleri, aşılar ve hijyen önlemleriyle bu riskler en aza indirilebilir.

Köpeklerle güvenli bir şekilde yaşamak için bu hastalıkları ve korunma yollarını bilmek önemlidir.

Köpeklerden insanlara bulaşabilen bazı yaygın hastalıklar şunlardır:

1. Kuduz

- En ciddi zoonotik hastalıklardan biridir.

- Köpeğin ısırması veya tırmalaması sonucu bulaşabilir.

- Aşı ile önlenebilir.

2. Kist Hidatik (Ekinokokkoz)

- Köpeklerin dışkısıyla atılan Echinococcus parazitinin yumurtaları aracılığıyla bulaşır.

- Kirli su veya yiyeceklerle insanlara geçebilir.

3. Leptospiroz

- Köpek idrarıyla temas sonucu bulaşabilir.

- Ateş, kas ağrısı ve böbrek sorunlarına yol açabilir.

4. Toksokariazis (Kancalı Kurt Enfeksiyonu)

- Köpek dışkısında bulunan Toxocara adlı parazitten bulaşır.

- Göz ve sinir sistemini etkileyebilir.

5. Mantar Enfeksiyonları

- Microsporum ve Trichophyton gibi mantarlar köpekten insana geçebilir.

- Deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü yapabilir.

6. Bruselloz

Bakteriyel bir hastalıktır, genellikle enfekte hayvanların salgılarıyla bulaşır.

7. Salmonella ve Campylobacter

Köpeklerin dışkısında bulunabilir, hijyen eksikliğinde insana geçebilir.