Kuaför, kafe, markerlerde yeni dönem: Ödemeyen yandı, hapis cezası yolu gözükecek!

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Türkiye genelindeki kuaför, kafe, restoran ve market gibi işletmeler, müşterilerine müzik dinletmenin bedelini ağır ödeyebilir!

Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM), işletmelere gönderdiği resmi ihtarnamelerle, mekanlarında çalınan müzikler için yeni bir telif ücretinin devreye girdiğini duyurdu.

Artık işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin lira gibi ciddi bir ücret talep ediliyor. Yani küçük bir mekanda bile müzik çalmak, yıllık on binlerce lirayı bulabilir.

HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR

Söz konusu uygulamanın yaptırımı ise sadece maddi cezayla da sınırlı değil. ATV Haber’in aktardığı bilgilere göre, bu ücretleri ödemeyen işletmeler lisans bedelinin üç katı tazminat, banka hesaplarına haciz, hatta 1 ila 5 yıl arası hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" uyarısında bulundu.

Fakat küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını dile getirirdi. Ayrıca söz konusu uygulama hakkında müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağını aktardı.