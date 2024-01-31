Kulak kepçesinden muzdarip olanlar! İşte, tedavisi bu şekildeymiş… Kulak kepçesi sorunu birçok kişi muzdarip. Bu sorunun ise tedavisi mümkün. İşte, kulaklarınızı kepçelikten kurtaracak tedavi…

ensonhaber.com

Kulakta şekil bozukluğu olarak bilinen halk arasından kepçe olarak nitelendirilen kepçe kulak çocuklar ve erişkinlerde ne yazık ki pskilojiyi olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Çocuklarda alay edinme, sosyal çevrelerde dışlanma ve özgüven eksikliğine sebep olabiliyor.

Kepçe kulak sorunun medikal yöntemler ile tedavi etmek mümkün. Kulak Burun Boğaz uzmanları bu tedavi yöntemleri hakkında ise bazı açıklamalarda bulundu.

İşte, bu tedavi yöntemleri...

Kulak bantlama yöntemi

Uzmanların açıkladığı tedavi yöntemlerine bakıldığında 6 aylıktan küçük olan çocuklarda kulak bantlama yöntemi ile kulaklardaki şekil bozukluklarının önüne geçilebileceği aktarıldı.

Cerrahi işlem

Kulaklardaki kepçelik sorunu için genel olarak çocuklarda uygulanan kulak estetiği işlemi her yaş grubunda da uygulanabilen bir cerrahi işlemdir. Uzmanlar, çocuklarda yapılmak istenen işlemin okul çağı başlamadan önce yapılmasına dikkat çeker.

İki yol ile gerçekleştirilen işlemde, kıkırdak parçası alarak veya kıkırdak parçası almadan sadece dikişle şekillendirme ile gerçekleştiriliyor.

Her iki yöntem de başarılı olsada, kulak kepçesinden kıkırdak almak bazen komplikasyonlara yol açtığı için genellikle dikişle şekillendirmeyi tavsiye ediliyor.

İşlem sonrasında ise 7-10 gün arasında bandaj uygulaması ile cerrahi işleme maruz kalan bölgeler korunuyor. Aynı zamanda işlem sonrasında hastaların mümkünse 3 hafta kadar gözlük takmaması ve küpe takmaması önerilir.