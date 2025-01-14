Kullanan vazgeçemiyor! Fırını damla işaretine getirin, lokum gibi pişirin...

Yağmur Dinç

Fırınların üzerindeki semboller, farklı pişirme modlarını ve işlevlerini ifade eder. Bu semboller, yemekleri doğru bir şekilde pişirmenize yardımcı olur.

Bu işaretlerin anlamını bilirseniz, yemeklerinizi daha doğru pişirebilirsiniz.

Herkes özellikle "damla" işaretinin kullanım alanını bilmiyor. Oldukça hayat kurtarıcı olan bu işaret, bakın ne anlama geliyor.

Fırın üzerindeki damla işareti, genellikle buhar destekli pişirme veya nemli pişirme anlamına gelir. Bu sembol, özellikle yiyeceklerin iç kısmını nemli tutarken dışının gevrek olmasını sağlamak için kullanılır.

Bu mod, ekmek ve hamur işleri gibi yiyeceklerin dışının çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlamak için idealdir.

Aynı zamanda etin sulu ve yumuşak pişmesini veya sebzelerin doğal tatlarının korunmasını sağlar.