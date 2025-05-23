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Birleşik Krallık’taki Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan incelemeler sonucunda çamaşır kurutma makineleri hakkında toplatılma kararı alındı.

Pek çok evde bulunan ancak yangın riski taşıyan çok sayıda çamaşır kurutma makinesi modeli için acil geri çağırma uyarısı yayımladı.

OPSS söz konusu geri çağırma hakkında yaptığı açıklamada, kullanıcıları ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyardı.

KULLANMAYI BIRAKIN!

OPSS tarafından yapılan incelemelerde, geri çağırılan modellerde normal kullanım sırasında dahili kısa devre riski bulunduğu belirtiliyor.

Bu arıza, cihazların tutuşmasına neden olabiliyor ve ciddi yangın tehlikesi yaratıyor. OPSS, bu ürünlerin Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmeliği 2016 kapsamındaki güvenlik gerekliliklerini karşılamadığını vurgulayarak kullanılmasının tehlike yarattığını vurguluyor.

Söz konusu geri çağırma hakkında yapılan açıklamada ise, “Ürünü kullanmayı hemen bırakın, eğer fiş erişilebiliyorsa cihazı kapatıp fişini çekin. Değişiklik yapılana kadar cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılara, üretici firmayla temasa geçerek uygun değişim işlemini başlatmaları çağrısında bulunuldu.

Geri çağrılan kurutma makinesi modelleri:

1- Baumatic Isı Pompalı Kurutma Makinesi, model: BBTD H7A1TE-80 ve BBTDH7A1TE-80, PSD Kodu: 2505-0144

2- Candy Isı Pompalı Kurutma Makinesi, PSD Kodu: 2505-0143

3- Caple Isı Pompalı Kurutma Makinesi, modeller: TDi4001 ve TDi4000, PSD Kodu: 2505-0139

4- Haier Isı Pompalı Kurutma Makinesi, modeller: HDB4 H7A2TBERX80 ve HDBI H7A2TBEX-80, PSD Kodu: 2505-0135

5- Hoover Isı Pompalı Kurutma Makinesi, PSD Kodu: 2505-0138

6- Lamona Isı Pompalı Kurutma Makinesi, modeller: LAM8876, LAM8877, LAM8878, LAM8879, PSD Kodu: 2505-0141

7- Montpellier Isı Pompalı Kurutma Makinesi, modeller: MIHP 70 ve 75, PSD Kodu: 2505-0137