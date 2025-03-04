Kurşun kalemlerdeki harfler ve numaralar bakın ne anlama geliyormuş...

Hüseyin Topuz

Kurşun kalemler, günlük yazı yazmaktan sanatsal çizimlere kadar pek çok alanda kullanılan temel araçlardan biridir.

Ancak, bu kalemlerin üzerinde yer alan harf ve numaralar çoğu kişi için bir sır gibi görünebilir.

Aslında bu işaretler, kalemin sertlik derecesini ve grafit yoğunluğunu ifade eden bir sistemin parçasıdır.

Doğru kalemi seçmek, kullanım amacına bağlı olarak yazım veya çizim deneyimini büyük ölçüde etkileyebilir.

Peki, kalemlerdeki H, B, HB gibi harfler ve 1, 2, 3, 4 gibi numaralar ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Kurşun kalemlerin üzerindeki harfler ve numaralar, kalemin sertlik veya yumuşaklık derecesini ve grafit yoğunluğunu gösterir.

Bu sınıflandırma genellikle iki sistemle yapılır: Avrupa (HB) sistemi ve Amerikan (numaralandırma) sistemi.

1. Avrupa (HB) Sistemi

Bu sistemde H (Hard - Sert) ve B (Black - Siyah/Yumuşak) harfleri kullanılır.

H harfi arttıkça kalemin sertliği artar, çizgileri daha açık ve ince olur.

B harfi arttıkça kalemin yumuşaklığı artar, çizgileri daha koyu ve kalın olur.

HB orta sertlikte olup en yaygın kullanılan standart kalemdir.

F (Firm - Orta Sert), HB'den biraz daha serttir.

Örnekler:

6H, 4H, 2H, H - Çok sert ve açık renkli çizgi

HB, F - Orta sertlik

B, 2B, 4B, 6B, 8B - Yumuşak, koyu ve kalın çizgi

2. Amerikan (Numaralandırma) Sistemi

ABD’de genellikle sayılar kullanılır:

1 (B) - Yumuşak ve koyu

2 (HB) - Standart yazım kalemi

3 (H) - Sert ve açık renkli

4 (2H) - Çok sert ve açık