Kuru kayısının satışı yasaklandı: Tüm raflardan kaldırılıyor

Haber Merkezi

ABD'de gıda güvenliği konusunda yeni bir uyarı yayımlandı.

Floria markasına ait 352 kasa kurutulmuş kayısı, içeriğinde beyan edilmemiş sülfit maddesi tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, sülfit maddesinin özellikle alerjisi olan bireylerde ciddi sağlık risklerine yol açabileceği vurgulandı.

Şirket, ilgili ürünlerin üretim ve dağıtımını durdurduğunu açıkladı. Aynı zamanda, üretici firma ile birlikte sorunun kaynağını tespit etmek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

"İADE" ÇAĞRISI YAPILDI

Geri çağırma kararı, 440090478-15-333 lot numaralı ürünleri kapsıyor.

Yetkililer, bu kodla üretilmiş kayısıları satın alan tüketicilerin ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve tam geri ödeme alabilmek için satın aldıkları noktalara iade etmeleri gerektiğini bildirdi.