Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı hizmet veren yurtlarda kayır işlemleri esnasında öğrencilerden güvence bedeli (depozito) alınır.

Bu ücret, öğrencinin yurtta kalışı sırasında herhangi bir zararın oluşması durumunda karşılık olarak tutulur. Eğer öğrenci yurtta kaldığı süre boyunca herhangi bir zarara yol açmazsa ve düzenli bir şekilde çıkış işlemlerini tamamlarsa, bu depozito tutarı geri iade edilir.

Bu kapsamda KYK yurdundan kalan ancak yurtta ilişiğini kesen öğrenciler, depozito ücretinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarına başlamış halde. Peki, KYK depozito ücret iadeleri yattı mı? KYK yurt depozito ücretleri ne zaman iade edilecek?

KYK DEPOZİTO NE ZAMAN YATAR?

KYK depozito ücretinin iadesi, öğrencinin yurttan çıkış işlemlerini tamamlamasından sonra genellikle 1 ila 2 ay içinde yapılmaktadır. Ancak bu süre bazı durumlarda değişiklik gösterebilir:

Yoğunluk dönemlerinde (yaz aylarında toplu çıkışlar olduğunda) işlem süresi uzayabilir.

KYK DEPOZİTO İADESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, KYK depozito iadesiyle ilgili süreci aşağıdaki şekillerde takip edebilir:

E-Devlet üzerinden “KYK Yurt Bilgileri” veya “Yurt Çıkış İşlemleri” sayfasına girerek süreci kontrol edebilirler.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yurt Hizmetleri” başlığı altındaki hizmetlerden yararlanarak ödeme durumunu görebilirler.