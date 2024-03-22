Lahana haşlarken içine 1 parça ekmek koyun, bakın ne oluyor Evde lahana pişirmek, kokusu yüzünden çile haline dönüşebiliyor. Bu kokudan rahatsız olanlar için mucizevi bir yöntemle geldik. İşte aşçıların sırrı…

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Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden beyaz lahana, sofralarımızı süsleyen şahane sebzeler arasında yer alıyor.

Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu sebzenin faydaları saymakla bitmiyor.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olması, tok tutucu etkisi ve antioksidan özelliğiyle vücuda sağladığı destek oldukça değerli.

Ancak, her güzelin bir kusuru olduğu gibi, lahananın da bir küçük problemi var: Haşlarken yaydığı yoğun koku.

Evet, her ne kadar yemeklerimize harika bir tat katsa da, lahana haşlanırken ortaya çıkan kokuyu kimse sevmez. Sizi bu sorundan kurtaracak bir yöntemle geldik.

İçine bir parça ekmek koyun

Lahana haşlarken hemen hemen herkesin rahatsız olduğu kokudan kurtulmanın bir yolu var.

Haşlayacağınız tencereye 1 parça ekmek koyun. Bu sayede lahananın o kötü kokusu eve yayılmayacak.