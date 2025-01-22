Lahana ve yaprak sarmasını geride bıraktı: İşte sofraların yeni gözdesi

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Türk mutfağı, asırlardır süregelen lezzetleri ve eşsiz tarifleriyle gurur kaynağımız olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda geleneksel lezzetlerin yanı sıra pırasa sarması ev hanımlarının gözdesi haline geldi.

Sağlıklı bir sebze olan pırasa, içerdiği vitamin ve minerallerle de sofralara değer katıyor.

Lahana ve yaprak sarmasına alternatif olarak sofralarda kendine yer bulan pırasa sarması, hem sağlıklı hem de leziz bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Pırasa sarmasının en büyük avantajı, yapımının kolay ve hafif olması. İşte pırasa sarması tarifi:

MALZEMELER

· 4 adet kalın pırasa

İç harcı için:

· 300 g kıyma

· 1 su bardağı pirinç

· 1 tatlı kaşığı salça

· 1 adet kuru soğan

· Maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak, pırasaların kalın beyaz kısımlarını dört parmak genişliğinde doğrayın. Ardından, her bir pırasanın ortasından yarısına kadar bıçakla kesik atarak, katlarını açmaya yardımcı olacak şekilde hazırlayın.

Doğradığınız pırasaları kaynayan suya atarak 5 dakika kadar haşlayın. Haşlanan pırasalar soğuduktan sonra katlarını dikkatlice ayırın.

Pirinci yıkayın, soğanı rendeleyin ve maydanozu ince ince doğrayın. Kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, salça, zeytinyağı, karabiber ve tuzu bir kapta karıştırarak harcı yoğurun.

Pırasaların uç kısmına hazırladığınız iç harcı koyun ve rulo şeklinde sarın. Sardıktan sonra, sarmaları tencereye sıralayın.

Üzerine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin, tuzunu serpin ve sarmaların hizasına kadar haşladığınız sudan ekleyin. Üzerine bir tabak kapatıp, kısık ateşte pişirin. Pırasa ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Afiyet olsun!