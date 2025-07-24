LGS Tercih Sonuçları 2025: Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği LGS 2025 lise tercih dönemi bugün sona eriyor.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yapılacak tercihlerde, öğrenciler en fazla 10 okul seçebilecek.

Tercihlerin tamamlanmasının ardından MEB, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listesini resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklayacak.

LGS tercih sürecinde son gün heyecanı yaşanırken, öğrenciler ve veliler tercih işlemlerini son dakikaya bırakmamak için yoğun çaba gösteriyor.

Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS tercih sonuçlarının ve boş kontenjan listesini 4 Ağustos 2025 tarihinde resmi internet sitesi meb.gov.tr’de ilan edecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirme işlemleri, öğrencilerin sınav puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yapılacak.

Öğrenciler, tercih döneminde sınavla öğrenci alan okullar arasından en fazla 10 tercih yapabilecek. Yerleştirmede, aynı puana sahip adaylar arasında Okul Başarı Puanı (OBP) öncelikli kriter olacak. Ardından, 6., 7. ve 8. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP) üstünlüğü göz önünde bulundurulacak.

Eğer eşitlik devam ederse, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı az olan, tercih sıralaması ve öğrencinin doğum tarihi (yaşı küçük olan) kriterleri uygulanacak. Bu kriterler doğrultusunda adil bir yerleştirme yapılması hedefleniyor.

Öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihte meb.gov.tr adresini takip ederek yerleştirme sonuçlarına ve boş kontenjanlara ulaşabilecek.