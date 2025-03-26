Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 29. hafta maç takvimi
Haber Merkezi

Süper Lig’de milli ara sona eriyor.

A Milli Takım, Macaristan’ı toplamda 6-1’lik üstünlükle geçerek A Ligine yükseldi.

Çeşitli iddiaların ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de maçların erteleneceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Süper Lig’de heyecan yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig 29. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte maç takvimi...

TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

28 Mart Cuma

16:00 Kayserispor - Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi

13:30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16:00 Trabzonspor - Göztepe (Papara Park)

20:30 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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Kübra Kireççi
Editor