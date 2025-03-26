Haberler



Bilgi



Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 29. hafta maç takvimi

Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 29. hafta maç takvimi Milli aranın sona ermesinin ardından gözler lig maçlarına çevrildi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 29. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...