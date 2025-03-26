Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 29. hafta maç takvimi

Süper Lig’de milli ara sona eriyor.
A Milli Takım, Macaristan’ı toplamda 6-1’lik üstünlükle geçerek A Ligine yükseldi.
Çeşitli iddiaların ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de maçların erteleneceği yönündeki söylentileri yalanladı.
Süper Lig’de heyecan yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig 29. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte maç takvimi...
TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
28 Mart Cuma
16:00 Kayserispor - Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16:00 Trabzonspor - Göztepe (Papara Park)
20:30 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)