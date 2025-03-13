Limonun suyunu iki katına çıkaran yöntem: Tek hareket yetiyor!

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Limon, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Yemeklerde, salatalarda, çayda ve hatta cilt bakımında sıkça kullanılıyor.

Özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bolca tüketilen bu C vitamini deposu, sağlık açısından büyük faydalar sağlıyor.

Ancak çoğu kişi limonları sıkarken yeterince su elde edemediğini düşünüyor.

İşte aşçıların yıllardır kullandığı ve limondan daha fazla su çıkmasını sağlayan pratik bir yöntem!

LİMONU YUVARLAYIN

Limonu kesmeden önce mutfak tezgahında avuç içinizle hafifçe bastırarak yuvarlamanız, içindeki hücrelerin parçalanmasını sağlar. Bu işlem, limonun liflerini kırarak suyunun daha kolay akmasını sağlar.

DELİKLER AÇIN

Limonu kestikten sonra üzerine çatal veya bıçak yardımıyla birkaç küçük delik açabilirsiniz. Böylece limonun iç yapısı gevşer ve sıkıldığında suyu daha rahat çıkar.

SICAK SUDA BEKLETİN

Limonu sıktıktan sonra hala içinde su kaldığını düşünüyorsanız, sıcak su yöntemini deneyebilirsiniz. Limonu hafifçe ezdikten sonra birkaç dakika sıcak suyun içinde bekletin. Bu işlem, limonun iç yapısını yumuşatarak sıkıldığında çok daha fazla su vermesine yardımcı olur.