Liste uzadıkça uzadı: Ünlü markaların zeytinyağından bakın ne çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralara gelen ürünlerde yapılan hileleri bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor.

5 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen taklit ve tağşiş listesi, gıda güvenliği açısından yine düşündürücü bir tabloyu gözler önüne serdi. Listenin başını ise zeytinyağları çekti.

Son dönemde fiyatı hızla yükselen ve sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına yönelik talep artarken, bazı üreticilerin bu ilgiyi fırsata çevirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

FİRMALAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Son dönemde fiyatı hızla yükselen ve sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına yönelik talep artarken, bazı üreticilerin bu ilgiyi fırsata çevirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bakanlığın denetimleri sonucunda birçok zeytinyağı markasında bitkisel yağ ve tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

Hile yaptığı belirlenen markalar ise kamuoyuyla açıkça paylaşıldı: