Yağmur Dinç

Sinema sektörüne sahne olan "Hollywood", şimdilerde Los Angeles yangını ile mücadele ediyor.

Hollywood denilince akıllarda tek bir görüntü yer alıyor; O tabela...

Dünyaca ünlü oyuncuların, yapımcıların, sanatçıların gelip geçtiği Hollywood, bir tabeladan çok daha fazlası.

Ancak, herkes o tabelayı görmek için can atıyor.

Hollywood tabelasının inşa edilme hikâyesi oldukça ilginç ve Los Angeles tarihinin önemli bir parçasıdır. İlk olarak 1923 yılında dikilen bu ünlü tabela, aslında günümüzde bildiğimiz gibi bir film endüstrisi sembolü olarak tasarlanmamıştır.

İşte meşhur Hollywood tabelasının hikayesi...

TABELA FİKRİ

Tabelanın fikir babası, gayrimenkul geliştiricisi Harry Chandler’dır.

Chandler, tabelanın bölgenin doğal cazibesine vurgu yaparak yeni projeyi pazarlayacağını düşündü.

Projenin finansmanı, Los Angeles Times gazetesi gibi yerel girişimcilerden sağlandı.

İNŞAAT SÜRECİ

Tabela, ahşap paneller ve çelik çerçevelerden inşa edildi. Her harf yaklaşık 14 metre yüksekliğinde ve 4,5 metre genişliğindeydi.

Tabela, gece boyunca görünebilmesi için toplamda 4.000 ampul ile aydınlatıldı.

O zamanlar oldukça maliyetli olan bu proje, yaklaşık 21.000 dolara mal oldu.

Tabelanın yalnızca 1-2 yıl boyunca sergilenmesi planlanıyordu. Ancak bu süre zarfında Hollywood’un film endüstrisindeki yükselişi gidişatı değiştirdi.

FİLM ENDÜSTRİSİ

1920’ler ve 1930’lar, Hollywood’un dünya çapında bir eğlence merkezi haline geldiği dönemdi. MGM, Warner Bros., Paramount gibi büyük film stüdyoları, tabelanın bulunduğu bu bölgede üretime başladı.

Los Angeles Ticaret Odası, tabelayı yenilemek için bir kampanya başlattı ve "Hollywoodland" yazısından "land" kısmı çıkarıldı.

Bu düzenleme, tabelanın artık sadece bir reklam değil, tüm Hollywood’u temsil ettiğinin kanıtıydı.

"HOLLYWOOD TABELASI"

Tabelanın tarihi, başarı, yaratıcılık ve hayallerin peşinden gitme mesajını taşır ve bu da onu dünya çapında tanınır kılar.