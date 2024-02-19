Lostraların sırrı ortaya çıktı! Tüm olay buzluktaymış, ayakkabılarınızdaki o sorun tarih oluyor... Ayakkabıların sıkması gününüzü mahveden bir sorun olabilir. Artık dar gelen ayakkabılarınız için lostraların yolunu tutmayacaksınız. Ayakkabılarınızı buzluğa atarak bu sorunu kökten halledeceksiniz.

ensonhaber.com

Binlerce kişi beğenerek aldığı ayakkabıların sıkmasından şikayetçidir. Ne kadar sevip beğense de gün içinde o ayakkabılar resmen işkence haline gelebilir.

Çoğunlukla internet alışverişi sonucunda yaşadığımız bu sıkıntı için artık ne o beğendiğiniz ayakkabıyı iade etmeye ne de genişletmek için ustasından yardım almaya ihtiyacınız olacak.

Bu yöntem birçok kişinin kalın çorap giyerek ayakkabıyı genişletme zahmetine son verecek. Bu yöntemde tek ihtiyacınız olan havlu ve bir adet poşet.

Bu iki malzeme ile ayakkabılarınızın sıkma sorununu kökten halledecek ve o beğenerek aldığınız ayakkabılarınızı gönül rahatlığıyla giyinebileceksiniz.

Buzluğa atın sorun kökten çözülsün

Dar gelen ayakkabılarınızı genişletecek bu yöntem için bir adet nemli havlu ve ayakkabılarınızı koyacağınız bir adet poşete ihtiyacınız olacak.

Gerekli olan malzemeleri hazırladıktan sonra ayakkabılarınızı yerleştirin içine burun kısmına kadar nemli havluyu yerleştirin her iki tek içinde bunu uyguladıktan sonra ayakkabılarınızı bir poşete koyun ve poşetin ağzını bağlayarak buzluğa yerleştirin.

Ayakkabınız buzlukta ağzı kapalı bir şekilde 2 gün bekledikten sonra çıkardığınızda genişlediğini göreceksiniz. Ayrıca bu yöntem için nemli havlu yerine sirkeli havlu da kullanarak yine aynı sonucu alabilirsiniz.