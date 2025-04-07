Haber Merkezi

Dünya genelinde hız kesmeden devam eden gıda denetimleri kapsamında birçok gıda ürünü market raflarından kalkıyor.

Son yapılan denetimlerde popüler çikolata markası Tony’s Chocolonely, o çikolatalar hakkında metal olabileceği şüphesiyle toplatılma kararı alındı.

Easter Egg markalı çikolatalar hakkında başlatılan geri toplatılma kararı dikkat çekti. Tüketim tarihi Haziran 2025 olan sütlü çikolata ve karamel denizi tuzu içeren paskalya yumurtaların toplama kapsamına dahil edildiği belirtildi.

‘LÜTFEN TÜKETMEYİN”

Marka yetkilileri ilgili çikolatalar hakkında, yumurtaları satın aldıkları yere götürerek iade alabilecekleri hakkında duyuruda bulundu.

Boğulma tehlikesi oluşturma ihtimaline karşı şirket tarafından ‘lütfen tüketmeyin’ çağrısı yapıldı. FDA tarafından yapılan denetimlerde Tony's Chocolonely'nin iki çeşidinde küçük taşlar bulunduğu tespit edildi.

FDA söz konusu durum hakkında "Gıdalardaki sert ya da keskin yabancı cisimlerin ağız, dil, boğaz, mide ve bağırsak dokularında yırtılma ve delinme, diş ve diş etlerinde hasar gibi travmatik yaralanmalara eden olabileceği" uyarısında bulundu.

ELİNDE OLAN İMHA ETSİN!

Acil güvenlik geri çağırması yapılan parti kodlarının; 163094, 162634, M162634, 4327, 4330, 4331, M4331 şeklinde olduğu belirtildi.

Son tüketim tarihi 28 Şubat 2026 ve 2 Nisan 2026 olan Koyu Badem Deniz Tuzu barlarından uzak durulmaları gerektiği ve her şey dahil barların son tüketim tarihi bu yılın 22-26 Kasım tarihleri ​​arasında ise iade edilmesi gerektiği konusunda uyarı dikkat çekti.