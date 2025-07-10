Maçlarda yeni sistem: Passolig bitti mi, kaldırıldı mı? 2025 Passolig yerine ne geldi?

Türk futbolunda taraftarlar için 11 yıldır devam eden bir dönem resmen sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına girişte zorunlu olan PassoLig kartı uygulamasının 2025-2026 sezonu itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

TFF, yapılan teknolojik güncellemelerle birlikte taraftarlar için yeni sistemi de duyurdu.

Passolig kullanıcıları, "maçlara nasıl girilecek" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki; Passolig kaldırıldı mı? Yerine ne geldi? İşte yeni sistem...

PASSOLİG BİTTİ: İŞTE YENİ SİSTEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla Süper Lig ve 1. Lig’de elektronik biletleme sisteminde yeni bir döneme geçildiğini duyurdu.

2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar, maç biletlerini çipli T.C. kimlik kartlarına yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek.

TFF, bu uygulamanın taraftarların stadyumlara daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Stadyumlardaki elektronik bilet sistemleri güncellenirken, kulüplerin mevcut bilet satış firmalarıyla çalışma hakkı da korunacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: