Maçlarda yeni sistem: Passolig bitti mi, kaldırıldı mı? 2025 Passolig yerine ne geldi?

Türk futbolunda taraftarlar için 11 yıldır devam eden bir dönem resmen sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına girişte zorunlu olan PassoLig kartı uygulamasının 2025-2026 sezonu itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.
TFF, yapılan teknolojik güncellemelerle birlikte taraftarlar için yeni sistemi de duyurdu.
Passolig kullanıcıları, "maçlara nasıl girilecek" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki; Passolig kaldırıldı mı? Yerine ne geldi? İşte yeni sistem...
PASSOLİG BİTTİ: İŞTE YENİ SİSTEM
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla Süper Lig ve 1. Lig’de elektronik biletleme sisteminde yeni bir döneme geçildiğini duyurdu.
2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar, maç biletlerini çipli T.C. kimlik kartlarına yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek.
TFF, bu uygulamanın taraftarların stadyumlara daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
Stadyumlardaki elektronik bilet sistemleri güncellenirken, kulüplerin mevcut bilet satış firmalarıyla çalışma hakkı da korunacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır. Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır.”