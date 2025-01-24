Makinenin üzerine sakın bunları koymayın: Yangına yol açabilir

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Küçük bir evde yaşıyorsanız, her alanı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Banyonuzdaki çamaşır ve kurutma makinelerinin üstü de depolama için cazip görünebilir.

Ancak uzmanlar, özellikle kurutma makinesinin üzerine konulmaması gereken 5 ürünü paylaştı.

Yanlış depolama alışkanlıklarının hem güvenlik hem de makine performansı açısından tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

İşte uzmanlara göre kurutma makinesinin üstünden uzak tutmanız gereken o ürünler ve nedenleri!

ÇAMAŞIR DETERJANLARI

Deterjan, leke çıkarıcı ve kurutma kağıtları gibi çamaşır ürünlerini makinenizin üzerinde tutmak yangın riski yaratabilir. Aşırı ısınma durumunda bu yanıcı malzemeler tehlikeye yol açabilir. Bunun yerine, duvara monte raflarla alan yaratabilirsiniz.

TEMİZLİK MAZLEMELERİ

Çamaşır suyu ve çok amaçlı spreyler gibi ürünler de yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında yangın tehlikesi taşır. Bu malzemeleri makinenizden uzak bir dolapta saklamayı tercih edin.

KÜÇÜK EŞYALAR

Madeni paralar, anahtarlar veya küçük aletler gibi gevşek eşyalar, kurutma makinesinin arkasına düşerek tıkanıklık ve yangın riskine neden olabilir. Bu tür eşyaları düzenli tutmak için küçük bir tepsi kullanabilirsiniz.

AĞIR NESNELER

Kurutma makinesinin üstüne çamaşır sepeti veya ağır nesneler koymak cihazın titreşimine zarar verebilir. Ağır yükler makinenin dengesiyle oynayarak uzun vadede arızalara yol açabilir.

ISLAK ÇAMAŞIRLAR

Islak giysileri kurutma makinenizin üstünde bırakmak paslanmaya ve nem nedeniyle oluşabilecek elektrik sorunlarına neden olabilir. Daha sağlıklı bir seçenek olarak kurutma rafı tercih edebilirsiniz.

Kurutma makinenizi uzun süre güvenle kullanmak istiyorsanız, bu basit önlemleri alarak hem cihazınızı koruyabilir hem de riskleri en aza indirebilirsiniz!