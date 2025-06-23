Makinesiz, zahmetsiz! 5 dakikada dondurma tarifi: Deneyen bağımlısı oluyor

Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında ferahlamak için en çok tercih edilen seçeneklerden biri de dondurma.

Hazır dondurmaların içeriğinde bulunan katkı maddeleri ve yapay aromalar birçok kişiyi endişelendirirken, bu tarif sayesinde evde tamamen doğal malzemelerle katkısız ve sağlıklı bir dondurma yapabilirsiniz.

Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bu lezzet, mutfakta uzun vakit harcamadan dondurma keyfini yaşamak isteyenler için birebir.

Ne dondurma makinesine ne de saatlerce dondurucuda bekletmeye gerek var. Sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli!

Malzemeler:

2 adet olgun muz (önceden dilimlenip dondurulmuş)

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal ya da pekmez (tatlandırmak için)

Yapılışı:

Yapmanız gereken tek şey, dondurulmuş muzları mutfak robotuna (veya güçlü bir blender’a) almak. Ardından üzerine kakao ve balı ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar çekin.

Elde ettiğiniz karışım zaten dondurulmuş meyve içerdiği için hemen servis edilebilir. Ancak daha sert ve klasik dondurma dokusu isteyenler, karışımı 15-20 dakika kadar dondurucuda bekletebilir. Afiyet olsun!