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Makineye 2 kaşık ekleyin, perdeleriniz hem ütülü hem bembeyaz olacak

Makineye 2 kaşık ekleyin, perdeleriniz hem ütülü hem bembeyaz olacak Evde bulabileceğiniz basit bir yöntemle perdeleriniz bembeyaz olabilir. Deterjanı bir kenara bırakın, bu sefer işinizi bu malzemeyle yapın!