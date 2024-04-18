Makineye 2 kaşık ekleyin, perdeleriniz hem ütülü hem bembeyaz olacak

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Her evin dekorasyonunda önemli bir yere sahip olan perdeler, zamanla sararıp eskimeye başlar.
Sararmış tül perdeler evinizi kasvetli gösteriyor ve onları yenilemek için farklı yollar arıyoruz.
Deterjanlar ve perde beyazlatıcıları bazen yetersiz kalabilir. Ancak endişelenmeyin!
Mutfakta sık sık kullandığınız bu malzemeyle tül perdeleriniz ışıl ışıl parlayacak.
Makineye 2 kaşık ekleyin, etkisini görün
Perdelerinizi yıkarken koymak istediğiniz tüm deterjanları koyduktan sonra da 2 yemek kaşığı toz şeker koyun.
Bu yöntem hem perdelerinizi kar gibi beyazlatır, hem de daha az kırışmasını sağlar.