Makineye bir fincan atın, tülleri bayrama hazırlayın! Duvak gibi çıkacak...

Yağmur Uçar

Ramazan Bayramı temizliği için tüllerini yıkamak isteyenler, gri ve sarı görüntüden kurtulmak için formüller arıyor.

Tül temizliği, evin gösteren önemli bir detay olduğundan beyaz durması için birkaç püf nokta bulunuyor.

Tülleri kar beyaz yapacak olan yöntem, eski bir usulde saklı.

Yıkarken makineye bir fincan atan, tüllerini ilk günkü gibi çıkartıyor.

İşte o yöntem...

TOZ ŞEKER MUCİZESİ

Perde temizliği için pratik yöntemler arayanlar toz şekerin temizlik gücünü görünce gözlerine inanamayacak. Çünkü toz şeker, beyaz tülleri ve pileli tülleri derinlemesine temizliyor.

Tozlanan ve kirlenen perdeleri makineye alın. 1 fincan toz şekerini perdenin üzerine dökün.

Deterjan bölmesine toz deterjanı ekleyerek 30 derecede hassas yıkama modunu açın.

Makine yıkamayı bitirdiğinde asarak ya da havadar yerde bekleterek kurutma sağlayabilirsiniz.

Toz şeker, lekelerin aşınmasını kolaylaştırarak açık renkli tüllerinizde parlaklık hissi verecektir.