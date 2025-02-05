Makineye bir miktar atın, kıyafetleri tozdan tüyden kurtarın

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Günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız sorunlardan biri, kıyafetlerimizin üzerine yapışan tüy, toz ve saçlardır.

Özellikle evcil hayvan besleyenler, koyu renkli kıyafet giyenler ve halı gibi toz tutan ortamlarda yaşayanlar için bu durum büyük bir sıkıntı yaratır.

Ancak sosyal medyada yayılan ve birçok kişi tarafından test edilen yeni bir yöntem, bu sorunu basit bir şekilde çözüyor.

Sizde kıyafetlerinizi makineden toz, tüy ve saç olmadan çıkartmak istiyorsanız yıkama sırasında makineye bir miktar atın ve sonucu görün.

BİR MİKTAR KOYMAK YETİYOR

Çamaşır makinesine atılan çamaşırların tüylerden veya saçlardan arınmaması en büyük şikayetler arasında yer alır. Ancak bu sorundan kurtulmak mutfakların olmazsa olmazı streç filmle oldukça kolaymış.

Streç filmin elektriklenme özelliği sayesinde kıyafetlerdeki tüyleri, tozları ve saçları toplamakta da oldukça etkili olduğu ortaya çıktı. Çamaşır makinesinin tamburuna atılan bir miktar streç film, yıkama esnasında suyun ve hareketin etkisiyle kıyafetlerden ayrılan tüy, saç ve tozları çekerek üzerinde topluyor.

Bu yöntemin çalışma prensibi oldukça basit:

Streç film, sürtünme ile statik elektrik yüklenir ve havadaki hafif toz, tüy ve saç gibi partikülleri kendine çeker.

Makine içindeki su ve dönme hareketi sayesinde kıyafetlerden kopan kirler, streç filme yapışır.

Yıkama sonrasında streç filmi çıkarıp attığınızda, kirli suyun kıyafetler yerine bu plastik malzemeye hapsolduğunu görebilirsiniz.