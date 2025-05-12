Makyaj fırçası yetiyor! Vantilatörün performansı katlanarak artıyor

Haber Merkezi

Yaz mevsiminin yakıcı sıcakları kapıyı çalmaya başladı, serin bir uyku için vantilatörler yeniden hayatımıza girdi.

Ancak geceleri vantilatörü açmanıza rağmen hala bunaltıcı bir sıcaklıkla boğuşuyorsanız, asıl sorunu gözden kaçırıyor olabilirsiniz: Toz!

Temizlik uzmanı ve sosyal medyada "Temizlik Kraliçesi" olarak bilinen Lynsey Crombie, serinletmeyen vantilatörlerin ardındaki gizli düşmana dikkat çekti.

Ona göre pervaneleri tozla kaplanan bir vantilatör, hava akışını ciddi şekilde engelliyor ve cihaz ne kadar çalışsa da istenilen serinliği sağlayamıyor.

Bu da geceleri ter içinde uyanmanıza sebep olabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren makyaj fırçası yöntemi vantilatörü eskisinden daha iyi hale getiriyor.

MAKYAJ G-FIRÇASI İLE TEMİZLEMEK YETİYOR!

Crombie, kullanılmayan bir makyaj fırçası ya da küçük bir boya fırçasıyla vantilatör pervanelerinin ve aralarındaki dar alanların kolayca temizlenebileceğini söylüyor.

Bu sayede hem cihazınızın performansı artıyor hem de odanızda dolaşan hava daha ferah hale geliyor.

"Toz biriktiğinde, vantilatör sadece havayı değil, toz parçacıklarını da etrafa yayar. Bu hem sağlığınız hem de konforunuz için sorun yaratabilir" diyen Crombie, bu mini temizlik işlemini haftada bir yapmayı öneriyor.