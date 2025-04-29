Manuel mi, otomatik mi? En sorunsuz vites türü bakın hangisiymiş

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Günümüzde araç kullanıcılarının öncelikleri değişiyor.

Sadece konfor ve şık tasarımlar değil, masrafsızlık ve uzun ömürlü kullanım da araç tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Özellikle vites seçimi, uzun vadede dayanıklılık ve masraf miktarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, hangi vites türü tercih edilirse edilsin, düzenli bakım ve özenli kullanım sayesinde şanzıman ömrünün yüzde 30’a kadar artırılabileceğini belirtiyor.

Peki, en uzun ömürlü vites türü hangisi?

UZUN ÖMÜRLÜ VİTES TÜRLERİ

Manuel Vites: Dayanıklılıkta lider! Düzenli bakımla 250.000 ila 400.000 kilometre arası performans sunuyor. Ancak 100-150 bin kilometrede bir kavrama (debriyaj balatası) değişimi gerekebiliyor.

Klasik Otomatik (Tork Konvertörlü): Sağlamlığıyla biliniyor. Düzenli şanzıman yağı değişimi (60-100 bin km arası) ile 250.000-400.000 kilometre arası ömür elde edilebiliyor.

CVT (Sürekli Değişken Şanzıman): Özellikle ani hızlanmalardan kaçınılırsa 150.000-250.000 kilometre arası dayanabiliyor. Düzgün kullanım şart.

DSG (Çift Kavramalı - VW, Audi vb.): Hızlı vites geçişleri ile tanınan DSG'ler, özellikle 7 ileri kuru kavramalı modellerde dikkatli kullanım gerektiriyor. Ömrü 150.000-200.000 kilometre arasında değişiyor.

EDC (Çift Kavramalı - Renault): DSG'ye benzer bir sistem olan EDC, sakin sürüşle 200.000 kilometreye kadar dayanabiliyor. Yine kavrama balatası değişimi gerekebilir.

DCT (Çift Kavramalı - Hyundai, Ford vb.): DSG'ye yakın bir yapıya sahip. Ancak özellikle sıcak iklimlerde ömrü düşebiliyor. Ortalama dayanıklılık 150.000-220.000 kilometre arası.