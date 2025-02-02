Marketlerde artık satılmayacak! O yumurtalar raflardan kalkıyor

Haber Merkezi

Almanya’da kahverengi yumurta devri sona eriyor! Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, yaptığı açıklamayla kahverengi yumurtanın süpermarket raflarından kaldırılacağını duyurdu.

Önümüzdeki 5 yıl içinde kahverengi yumurta bulmanın zorlaşacağını belirten Schönecke, bu kararın hem üreticileri hem de tüketicileri doğrudan etkileyeceğini aktardı.

Yumurta tüketicilerini şaşırtan bu kararın nedeni merak edilirken Schönecke’nin açıklamaları dikkat çekti.

BEYAZ YUMURTA DAHA EKONOMİK

Yumurta tüketicilerini şaşkına çeviren bu kararın başlıca nedeni olarak, beyaz yumurta veren tavukların üreticiler için daha avantajlı olması olarak açıklandı.

Beyaz yumurta tavukları, kahverengi yumurta tavuklarına göre daha uzun süre ve daha sık yumurta üretebiliyor. Ayrıca beslenme ihtiyaçları daha az olduğu için daha ekonomikler.

Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, “Şu anda kahverengi yumurtaların sayısı azalıyor ve yakın gelecekte muhtemelen tamamen ortadan kalkacak. Yumurtaların rengi, tavukların tüy renginden bağımsız olarak genetik faktörlere bağlıdır. Tavuk ırkları, kulak disklerinin renginden ayırt edilebilir fakat bu durumun tek farkı bu değil." İfadelerini kullandı.