Marketlerde satılıyordu: İşte hileli zeytinyağı markaları...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun bir aradan sonra gıda ürünlerinde hilelere karşı önemli bir adım atarak 'tağşiş listesi'ni yayınladı.

Bu liste, son dönemde tüketicilerin en fazla dikkatini çeken gıda grupları arasında yer alan et, süt ve baharatların yanı sıra, zeytinyağında yapılan sahteciliklerin de gözler önüne serilmesine olanak tanıdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, zeytinyağı ürünlerinin, hileye en çok maruz kalan gıda grubu olduğu vurgulandı.

Son yıllarda fiyatları hızla artan zeytinyağı markalarının birçoğunun, kalite ve içerik bakımından sorunlar taşıdığı ortaya çıktı.

İşte hileli zeytinyağı markaları ve gerekçeleri:

HİLELİ ZEYTİNYAĞI MARKALARI LİSTESİ

1. Ssc Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. Lux Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

2. Özdeğirmenciler Gıda Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

3. Hisaroğulları Tar. Gıda Hayv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Gerçek Gemlik Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

4. Onay Ticaret-Sabri Akın Yeni Körfez Riviera Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

5. Mds Hayv. Gıda Tarım İnş. Teks. Oto.Elek. Elektro. Tur. San. Tic. Ltd. Şti Damlam Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

6. Sns Gıda Kozmetik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Awe Laboratories Saf Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

7. Sezer Zeytinleri - Ayhan Sezer Sezer Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

8. Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Yeryüzü Gıda Egetat Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

9. Hisaroğulları Tar. Gıda Hayv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Gerçek Gemlik Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

10. Mds Hayv. Gıda Tarım İnş. Teks. Oto.Elek. Elektro. Tur. San. Tic. Ltd. Şti Damlam Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

11. Sns Gıda Kozmetik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Awe Laboratories Saf Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

12. Avni Erel Zeytinleri (İznik Yolu) Avni Erel Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

13. Rem Gıda İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Rem Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

14. El Tayyibat Gıda İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Naturel Birinci Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

15. Nükte-Kenan Nükte Nükte Oliva Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları

16. Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Yeryüzü Gıda Ayvalık Tat Naturel Sızma Zeytinyağı Taş Baskı 5 L Karıştırılması Tespiti

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

17. 3m Gıda Ayvalık Safir Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

18. Ali Yılmaz - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

19. Asrın Grup Bilgi Teknolojileri Gıda Paz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Oliva Dorada %100 Doğal Naturel Sızma Zeytinyağı-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

20. Ay Egem Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Edremit Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

21. Başkaya Tarım Enerji İnşaat Sanayi Ve Tiaret İthalat İhracat Ltd.Şti Elif Cafe Yeni Foça Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

22. Bayram Ok Yeni Vakıf Naturel Sızma Zeytinyağı Soguk Sıkım(5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

23. Can Çiftliği (Engin Can) - Naturel Sızma Zeytinyağı (500 Ml) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

24. Cihancan Kaçkan - Naturel Birinci Zeytinyağı ( 500 Ml) Kişi Beyanı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

25. Çifçioğlu Toptan Çifçioğlu Naturel Zeytinyağı Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

26. Datça Pehlivan Ticaret-Mehmet Pehlivan Pehlivan Datça Natürel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı, 1l Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

27. E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Birlikvakıf Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

28. Ebru Bayırlı - Bayırlı Gıda - Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

29. Edremit Hasat - Songül Civan Taş Baskı Taş Baskı Naturel Sızma Zeytin Yağı ( 5 Litre ) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

30. Ege Birbey Gıda Otomotiv Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Natural Sızma Zeytinyağı Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

31. Ege Elit Tedarik Gıda Nak. İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Has Edremit Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

32. Emin Gıda - Sertaç Arkan Ege İrem Riviera Zeytinyağ Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

33. Emine Karolu Öztadım Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

34. Eyce İmalathanesi- Mustafa Devrim Eyce Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

35. Gurme Bakliyat Tarım Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Atlı Gurme Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

36. Güneş Organizasyon Gıda Otomotiv İnşaat Taahhüt Tekstil Ticaret Limited Şirketi Er Yalıkavak Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L. Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

37. Güney Yiyecekler Grubu Ltd. Şti.(Liman Cafe Market) Mudanya Köy Koop Naturel Sızma Zeytin Yağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

38. Hakkı Öztürk Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

39. Has Ambalaj Hasya Hatay Naturel Sızma Zeytinyağı (5l.) Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

40. Hasat Ticaret Toptan Gıda-Haldun Bölge Lux Ayvalık Körfezim Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-18 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

41. Hebron Medya Basım Gıda İnşaat Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi Tuna Zeytuna Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

42. Hem Yağ Ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Edremit Yörem Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

43. Irmak Gıda-Mümin Ömer Adıyaman By Tree Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

44. İbrahim Demircan Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespit

45. İnanç Bitkisel Yağlar Ve Gıda Ürünleri San. Tic.Ltd.Şti Aydın Ege'nin Efe'si Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

46. İsmail Yeniçeri Naturel Birinci Zeytinyağı 500 Ml ( Kişi Beyanı) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

47. Karadeniz Sofrası-İlkay Deveci - Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

48. Karız Gıda Tekstil Medikal Organizasyon Dayanışmanlık Bilgisayar Limited Şirketi Mudanya Köy Koop Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

49. Kenan Buluşan - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

50. Markel Reklam Elektrik Otomotiv Lojistik Petrol Tekstil Gıda Limited Şirketi Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

51. Melekeli-Hasan Ceber Etiketsiz Ürün Zeytinyağı 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

52. Meryem Yiğit Natürel Sızma Zeytinyağı, 1l Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

53. Mete Manav-Medine Çetiner - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

54. Mutluhan Zeytin Ve Turşuları Mutlu Metehan Naturel Sızma Zeytinyağı 1l Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

55. Nupelda Orman Ürünleri İnşaat Metal Maden Lojistik Otomotiv Tekstil Limited Şirketi Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

56. Özdedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayvalık Naturel Sızma Taş Baskı Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

57. Öztuğ Özbirlik Natürel Sızma Zeytinyağı Extra Virgin Olive Oil-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

58. Raşit Lokmacılar Purest Gold Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

59. Sebahattin Karagöz - Ayçiçek Yağı (500ml) Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

60. Sena Başer Entabii Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

61. Sezen Karakaş Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

62. Sezgin Çetin Ayvalık Vakıfbirlik Taşbaskı Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

63. Sınırlı Sorumlu Pamfilya Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

64. Tufan Ağaçcıoğlu Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

65. Yeliz Bek - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

66. Yiğit Zeytincilik Gıda Tarım Taşımacılık İnşaat Ve Malz. Tur. İth İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti. Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 2l Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

67. Zeki Koçhan Doğaköy Naturel Sızma Zeytinyağı (18 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

68. Zeynare Gıda Tarım İnş.Petrol Sanayi Ve Tic.Ltd. Şti Zeynare Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

69. Zeytinyağı Fabrikası-Kazım Yiğit Yıldıray Süt Ürünleri Natürel Sızma Zeytinyağı Natürel Sızma Zeytinyağı (1l) Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti