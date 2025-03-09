Maydanoz ve dereotunu birlikte tüketirseniz... Bu faydasını kimse bilmiyor

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Maydanoz ve dereotu, mutfaklarda sıkça kullandığımız, besleyici ve lezzetli bitkilerden sadece ikisi.

Ancak bu ikilinin sağlık üzerindeki faydaları, çoğu kişinin gözünden kaçıyor.

Hem vücuda olan olumlu etkileriyle hem de içerdiği besin değerleriyle her iki bitki, günlük beslenme düzenimize dahil edilmesi gereken süper gıdalardan sayılabilir.

Peki, maydanoz ve dereotu birlikte tüketildiğinde ne fayda sağlıyor?

KANSERİ ÖNLÜYOR

Yapılan araştırmalar, maydanoz ve dereotunun birlikte tüketilmesinin kansere karşı güçlü bir koruma sağladığını ortaya koydu.

Bu iki bitkinin birleşimiyle ortaya çıkan 'Glaziovianin A' adlı kimyasal madde, tümör oluşumunu engelleme gücüne sahip.

'Glaziovianin A', kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek, özellikle tümörlerin büyümesini yavaşlatır.

Maydanoz ve dereotunu salatalarda, yoğurtla karıştırarak, zeytinyağlı yemeklerde veya taze çorbaların içine ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz.