Mayıs ayında bunları yapın, bahçedeki güllerin ömrünü uzatın...

Haber Merkezi

Mayıs ayı, bahçıvanlar için yoğun bir çalışma dönemi olarak biliniyor.

Hem sebze dikimlerinin hem de dekoratif bitkilerin bakımlarının artmasıyla, bahçelerde mesai saatleri uzuyor. Özellikle çiçekler bu dönemde ya tam anlamıyla çiçeklenirken ya da yaklaşan çiçeklenme için hazırlık aşamasına geçiyor.

Mayıs ayında güllerin bakımı ise ayrı bir önem taşıyor. Doğru ve düzenli yapılan budama, sulama ve besleme çalışmaları, güllerin daha uzun süre ve daha yoğun şekilde çiçek açmasını sağlıyor.

Uzman bahçıvanlar mayıs ayında bu işlemlerin mutlaka yapılmasını tavsiye ediyor.

GÜLLER DAHA FAZLA AÇACAK

Düzenli Budama: Solmuş çiçeklerin ve kuru dalların budanması, bitkinin enerjisini yeni tomurcuklara yönlendirmesine yardımcı olur. Mayıs ayı, budama işlemleri için ideal zamandır.

Yeterli Sulama: Güller, toprak neminin dengede tutulmasını sever. Sabah erken veya akşam geç saatlerde sulama yapmak, suyun buharlaşmasını önler ve köklere daha iyi ulaşmasını sağlar.

Gübreleme: Bitkinin besin ihtiyacını karşılamak için organik ya da dengeli mineralli gübreler kullanılmalıdır. Mayıs ayı, gübrelemenin faydalı sonuçlar verdiği bir aydır.

Toprak Bakımı: Toprağın havalandırılması ve yabancı otlardan temizlenmesi, köklerin sağlıklı büyümesini destekler.

Mayıs ayındaki bu özenli bakımın, güllerin sezon boyunca göz alıcı çiçekler açmasını sağlıyor.