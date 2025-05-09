Meclis onayladı: O hayatı yapan yandı! 15 bin TL ödeyecek

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, acil durum hatlarının bilinçsiz şekilde meşgul edilmesini önlemek için önemli bir adım attı. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni yasa düzenlemesiyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara kesilen para cezaları ciddi oranda artırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, sadece keyfi aramalarla hatta bağlanıp görevlilerle konuşanlara verilen 250 TL’lik ceza artık 1500 TL’ye çıkarıldı.

Ancak asıl ağır yaptırım, ekiplerin olay yerine gidip ihbarın asılsız olduğunu tespit etmesi halinde devreye giriyor: Bu durumda, ilgili kişiye il valileri tarından 15 bin TL idari para cezası uygulanacak.

TEKRARLARSA CEZA İKİ KATINA ÇIKACAK

'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kapsamında, aynı eylemin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza iki katına çıkacağı da vurgulandı.