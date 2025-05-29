Medcezir’in ikonik villası satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

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Fenomen dizi Medcezir sadece hikayesi ve oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda göz alıcı mekanlarıyla da izleyicinin kalbinde taht kurmuştu.

Dizinin ikonik aşklarından Yaman ve Mira’nın romantik anlarına ev sahipliği yapan o unutulmaz villa şimdi satışa çıktı! İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alan bu lüks malikâne, hayranlarının yıllarca ekran başında hayranlıkla izlediği sahneleriyle hafızalara kazındı.

Deniz manzaralı, geniş bahçeli, modern mimarisi ve dizide geçen duygusal anılarla dolu odalarıyla bu villa, yalnızca bir emlak değil, adeta bir nostalji mabedi.

Sadece bir ev değil, bir döneme tanıklık etmiş bir sembol haline gelen villanın satış fiyatı ise dudak uçuklatmayı başardı.

340 MİLYON TL’YE ALICISINI BEKLİYOR

Satış rakamıyla dudak uçuklatan villa toplamda 2.200 metrekare alana sahipken 6 banyosu ve bir de devasa yüzme havuzu bulunuyor. 2 katlı olarak inşa edilmiş ve 10’dan fazla odası bulunuyor.

Yayında olduğu dönemde pek çok Medcezir hayranının ilgisini çeken villa, günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor.

Dizinin mimarisiyle özdeşleşen bu lüks evin satış fiyatı ise tam 340 milyon TL olarak belirlendi. Fiyatıyla gündemde büyük bir yankıya neden olan villanın yeni sahibinin kim olacağı ise büyük bir merak konusu olmuş durumda.