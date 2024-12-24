Medya devleri el değiştirdi! Yeni sahipleri bakın kim oldu

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından olan Habertürk ve Show TV tarafından yaşanan gelişme medya sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

Şimdiye kadar Turgay Ciner yönetimindeki Ciner Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren kanallar Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilmesiyle birlikte el değiştirdi.

Medya devinden yapılan açıklamayla birlikte, Turgay Ciner, medya sektöründen tümüyle çekildi ve sahibi olduğu medya kuruluşlarını Can Grubu'na devretti.

YENİ SAHİPLERİ CAN GRUBU OLDU!

Habertürk ve Show TV söz konusu el değiştirmenin ardından artık Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Can Grubu’na devredildi.

Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’nin sahibi olarak tanınıyor. Hisse devri ile birlikte Can Grubu şimdi de medya sektörüne adım atmış oldu.

Habertürk ve Show TV’nin hisse devri ile ilgili olarak Ciner Yayın Holding’in çatı kuruluşu olan Park Grubu’ndan,“Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.” açıklaması yapıldı.