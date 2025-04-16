Meğer sarımsak ezeceğini herkes yanlış kullanıyormuş! İşte doğrusu...

Yağmur Uçar

Sarımsak, yemeklere lezzet veren muhteşem bir yiyecek. Özellikle Türk mutfağında da sıkça kullanılıyor.

Ancak, tüketirken soyması ve kokusu bazılarını rahatsız edebiliyor.

Neyse ki sarımsak eziciler bıçakla tek tek doğramak yerine bir hareketle sarımsağı eziyor, saniyeler içinde hazır hale getiriyor.

Ezilmiş sarımsak, doğranmışa göre daha yoğun aroma saldığı için yemeklerde daha belirgin bir tat sağlıyor.

Fakat, birçoğumuz bu ezici aleti yanlış kullanıyor...

İşte sarımsak ezici kullanırken yapılan en büyük hata!

Siz de sarımsağı soyup öyle ezenlerden misiniz...

Pek çok modern sarımsak ezici, sarımsağın kabuklu halini de ezebilecek şekilde tasarlanmış. Yani çoğu zaman soymak gerekmiyor.

Ezici, dişin içindeki yumuşak kısmı dışarı itiyor, kabuk ise aletin içinde kalıyor.

Ezme işlemi sonrası kabuk, ezicinin içinde bütün halde kalıyor ve kolayca çıkarılabiliyor.

Bu da sana hem zamandan kazanç, hem de daha az uğraş anlamına geliyor.