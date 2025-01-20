Merkez Bankası duyurdu: O işlemler bugün itibariyle sona erdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni bir karar duyurusu yapıldı.

Vade süreleri ile alakalı olarak yapılan değişiklikle birlikte kur korumalı mevduat hesaplarında o işlemlerin yapılması durduruldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN İTİBARİYLE SONLANDIRILDI!

Döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat hesabı sahiplerini yakından ilgilendiren yeni kararın ardından hesap açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak 2025 tarihi itibariyle sonlandırıldı.

Konuya dair yapılan açıklamada ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." İfadeleri kullanıldı.