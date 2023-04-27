Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Karar açıklandı! 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? 2023 yılı Nisan ayı TCMB toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. Düzenlenen toplantı sonrası saat 14:00 itibarıyla sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? İşte 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı...

Bu senenin 4. Merkez Bankası faiz kararı bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Merkez Bankası 2022 yılının son aylarında arka arkaya yaptığı faiz indirimleri sonrası faizi tek haneye çekmişti. Peki Nisan ayı faiz kararı kaç oldu?

2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu?

Merkez Bankası Nisan 2023 Para Politikası Kurulu toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapıldı. TCMB politika faizini %8,5 düzeyinde sabit tutma kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemiş oldu. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak tutulmuş oldu. Uzmanların ve ekonomistlerin beklentisi aynı şekilde faizin sabit kalacağı yönünde olmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarında Merkez Bankası'nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve %5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.

Mart ayı faiz kararı nasıldı?

Mart ayında alınan kararla Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bırakmıştı.