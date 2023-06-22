Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TCMB faiz kararı tahminleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplantı gerçekleşecek. Faiz kararının açıklanacağı toplantının saati ve faiz kararı tahminleri merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısının ardından faiz kararı açıklanacak.

Toplantı için beklenen günün gelmesiyle gözler kararın açıklanacağı saate çevrildi. Geçen ay faiz oranında değişiklik olmamıştı.

Dolar, altın, borsa yatırımlarına doğrudan etki eden Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak edilen konular arasında.

Toplantının ve faiz kararının açıklanacağı saat belli oldu. Diğer yandan faiz kararına ilişkin tahminler de araştırılıyor.

Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TCMB faiz kararı tahminleri...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı TCMB faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

Faiz tahminleri

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.